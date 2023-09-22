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Вучич заявил, что Сербия улучшает отношения с США и не разрывает связи с Россией

Сергей Лебедев
02:43 22.09.2023
Он также отметил, что желание стать полноправным членом ЕС не исключает решимости развивать сотрудничество с традиционными друзьями.
Вучич заявил, что Сербия улучшает отношения с США и не разрывает связи с Россией
© Фото: predsednik.rs
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У Сербии очень хорошее сотрудничество с США практически во всех сферах. Об этом заявил президент Александр Вучич во время обращения к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он надеется, что в будущем отношения двух стран будут улучшаться.

При этом же, отметил Вучич, Сербия не разрывает важные и исторические связи с Россией. Гордится страна, по его словам, также и добрыми отношениями со всеми странами Азии, Латинской Америки и Африки.

«Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозной принадлежности», - подчеркнул президент Сербии.

Вучич также добавил, что становление страны полноправным членом Европейского союза является одним из ключевых приоритетов внешней политики.

«Этот приоритет, безусловно, не исключает нашей решимости развивать сотрудничество и углублять отношения с нашими традиционными друзьями со всех уголков мира», - сказал сербский лидер.

Напомним, ранее Вучич заявлял, что для Сербии поддержка России - это вопрос принципа, даже если из-за неприятия антироссийских санкций усилится прессинг западных стран и попытки изоляции Белграда на международной арене. По его словам, против Сербии разворачивается новый этап информационной войны, чтобы оказать давление на Белград и изменить отношение к санкциям против России.

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