Вучич заявил о возможных попытках изолировать Сербию из-за позиции по санкциям

Александр Вучич считает, что внешнеполитическое давление на Сербию нарастает из-за ее принципиальной позиции по России.

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Для Сербии поддержка России - это вопрос принципа, даже если из-за неприятия антироссийских санкций усилится прессинг западных стран и попытки изоляции Белграда на международной арене.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире сербского телевидения, комментируя поток публикаций в западных СМИ с критикой позиции сербского лидера по неприятию антироссийских санкций.

Вучич считает, что против Сербии разворачивается новый этап информационной войны, чтобы оказать давление на Белград и изменить отношение к санкциям против России. Политик отметил, что прессинг усилится в конце августа - начале сентября, но Сербия не намерена уступать.

«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы», - приводит «360» слова Вучича.

Президент Сербии подчеркнул, что Белград уже десять лет сталкивается с попытками внешнеполитической изоляции и должен устоять и при новой попытке изолировать Сербию от мира.

«Сербия никогда не будет изолирована», - заключил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия находится под огромным давлением со стороны «великих сил мировых держав».



