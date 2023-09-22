Попова заявила об отсутствии необходимости вводить масочный режим в России

Каждый работодатель может отдельно принимать решение о введении ковидных ограничений на месте.

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В Роспотребнадзоре сообщили о том, что в настоящее время нет необходимости вводить ковидные ограничения, в частности масочный режим, по всей России.

«Нет никаких условий для того, чтоб вводить (масочный режим) везде», - приводят в RT слова главы службы Анны Поповой.

Она добавила, что работодатели при необходимости имеют право самостоятельно принимать решения о введении каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом, в каждом отдельно взятом предприятии.

Напомним, в среду вирусолог Павел Волчков рассказал о том, что люди продолжат болеть коронавирусом, несмотря на то что ВОЗ официально признала пандемию COVID-19 закончившейся. Вирус остается активным среди людей, пока что его прихода стоит ожидать довольно часто, но со временем частота вспышек заболеваний «ковидом» может понизиться.