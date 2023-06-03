«Парк Семьи» в честь участников спецоперации открыли в Волгоградской области

В парке высадили саженцы яблонь и рябин в знак уважения защитников Донбасса.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

«Парк Семьи» в честь участников спецоперации на Донбассе открыли в городе Камышин Волгоградской области. В торжественной обстановке красную ленту у входной арки парка перерезали глава городского округа Станислав Зинченко, командир отдельной бригады РХБЗ полковник Сергей Коваленко и председатель женсовета войск РХБЗ Светлана Кириллова.

«Эта земля славится своими воинами. Сегодня у страны есть новые герои, это бойцы, которые сражаются на Донбассе. Они тоже заслуживают уважения и памяти. Это не простой парк, он создан в честь участников спецоперации и их замечательных семей», - обратилась к собравшимся председатель женсовета РХБЗ Кириллова.

После торжественной части, собравшиеся приступили к посадке саженцев яблонь и рябин в новом парке. Лопаты в руки взяли около 50 человек, включая высоких гостей церемонии. Им активно помогали члены семей военнослужащих - участников СВО, воспитанники юнармейского движения и неравнодушные горожане.

«Посадка деревьев в "Парке Семьи" - это символ нашего уважения к подвигам и увековечение памяти погибших воинов», - добавила Кириллова.

В ходе церемонии открытия парка юнармейцы передали командиру бригады РХБЗ письма для военнослужащих, находящихся сейчас на передовой, а творческие коллективы украсили мероприятие выступлением с патриотическими песнями известных русских исполнителей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.