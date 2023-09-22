В Евросоюзе заявили о новом транше Украине на 1,5 млрд евро

Всего в Евросоюзе в 2023 году Киеву выделили 13,5 миллиарда евро.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом очередном транше Киеву объемом в 1,5 миллиарда евро на поддержку работы гражданской инфраструктуры.

«Только в этом году мы заплатили €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб», - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Она добавила, что направляемые киевскому режиму средства также служат поддержкой «трансформационных реформ» на Украине, которые проводятся для обеспечения вступления страны в Европейский союз.

В Евросоюзе вновь заявили о непоколебимой готовности стран-участниц ЕС оказывать помощь Украине и о том, что они остаются на ее стороне.

В ночь с 21 на 22 сентября Пентагон, в свою очередь, раскрыл содержание нового военного пакета для Киева стоимостью до 325 миллионов долларов, в него войдут зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотниками, кассетные артиллерийские снаряды и другие виды вооружений.