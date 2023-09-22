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РУСАДА обжалует решение ВАДА о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу

Елизавета Кондрикова
20:04 22.09.2023
Агентство может обжаловать решение ВАДА в течение 21 дня.
РУСАДА обжалует решение ВАДА о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует принять меры для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не восстанавливать статус соответствия отечественного агентства Всемирному антидопинговому кодексу, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Решение Исполкома ВАДА опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», - сказала Логинова в рамках «Всероссийского форума чистого спорта».

По данным РУСАДА, агентство было лишено статуса из-за претензий со стороны ВАДА к национальному законодательству, несоответствия были выявлены в результате виртуального аудита в сентябре прошлого года.

В пресс-службе агентства рассказали, что РУСАДА к настоящему моменту полностью выполнило все предписания ВАДА, что должно было открыть дорогу к восстановлению статуса соответствия кодексу. По словам Евгения Равенко, члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту, ВАДА демонстрирует «предвзятое и дискриминационное» отношение не только к отечественному антидопинговому агентству, но и к российскому спорту в целом.

Накануне из отчета ВАДА стало известно о том, что Россия отказалась осуществлять ежегодный взнос в размере 1 млн 267 тысяч долларов в бюджет Всемирного антидопингового агентства на 2023 год. Она стала единственным крупным плательщиком, который не погасил задолженность. Взнос можно внести до конца 2023 года. 

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