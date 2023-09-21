Россия не стала выплачивать 1,27 млн долларов в бюджет WADA

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российская Федерация отказалась делать ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2023 год. Об этом свидетельствуют данные отчета организации.

Страна осталась единственным крупным плательщиком, не погасившим задолженность. Согласно данным от 8 сентября 2023 года, РФ не перевела на счета WADA 1 миллион 267 тысяч долларов. Другие крупные плательщики, такие как Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония, сделали взнос. Общая сумма взносов в бюджет агентства должна была перевалить за 47 миллионов долларов, однако к настоящему моменту данный показатель составляет 42,4 миллиона долларов.

В пресс-службе WADA отметили, что у правительств стран есть время до конца года, чтобы внести свои ежегодные взносы.

«Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», - передает ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

В начале сентября стало известно, что WADA может запретить Франции проводить Олимпийские игры 2024 года. В антидопинговом агентстве обвиняют Париж в недостаточном соблюдении правил и кодекса Спортивного арбитражного суда.