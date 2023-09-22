МИД: РФ сохранит мораторий на ядерные испытания, если другие будут его соблюдать

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В МИД РФ заявили о дальнейшем сохранении приверженности России мораторию на ядерные испытания при условии уважения моратория со стороны других стран и призвали Соединенные Штаты принять необходимые меры по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Убеждены, что у страны, которая сама не собирается ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств», - приводит ТАСС слова Вершинина на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Дипломат назвал отказ США в 2018 году ратифицировать документ «явно дестабилизирующим событием» и указал на потенциальную ведущую силу Вашингтона в превращении ДВЗЯИ в международно-правовой инструмент, который имел бы весомую юридическую силу. В МИД РФ отдельно призвали семь стран-участниц «ядерного клуба» подписать договор о ядерных испытаниях «как можно скорее».

Напомним, еще в конце августа посол РФ в Вашингтоне объявил о том, что Россия не будет возобновлять ядерные испытания первой, только в качестве зеркальной меры, если подобное совершат Соединенные Штаты. Москва ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году в одностороннем порядке.