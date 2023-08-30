Посол Антонов заявил, что Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой

Дипломат обратил внимание, что Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще 23 года, США же от этого решения уклоняются.

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Россия не будет возобновлять ядерные испытания первой - только в качестве зеркального ответа на подобные действия США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов обвинил в «наглом искажении» российской позиции госдепартамент США, замглавы которого Бонни Дженкинс выразила обеспокоенность из-за февральского послания президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил о готовности к ядерному испытанию. Он также назвал курс США деструктивным.

«Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», - говорится в сообщении Telegram-канала российского посольства в Вашингтоне.

Российский дипломат обратил внимание, что Россия «последовательно и ответственно» придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще в 2000 году, что США не стали делать.

Антонов отметил, что Вашингтон на протяжении 30 лет «кормит» мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу, однако на деле продолжает уклоняться от этого решения.

«Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения», - добавил дипломат.

Посол напомнил, что США является единственной страной, применившей ядерное оружие против гражданского населения - в результате были стерты с лица земли два японских города. По мнению Антонова, если бы Вашингтон испытывал хоть каплю вины за произошедшее, то способствовал бы ратификации ДВЗЯИ.

Кроме того, политика США основывается на обвинении кого-то другого в разрушении столпов международной безопасности.

«Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, "хоронить" будем ДВЗЯИ», - заключил Антонов.

В феврале российский президент Владимир Путин поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к испытанию российского ядерного оружия в случае проведения испытаний американцами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил вероятность ядерного столкновения России и НАТО. По его словам, риторика западных стран носит предельно агрессивный характер.