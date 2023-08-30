В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов заявил, что Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой

Вероника Волосунова
06:55 30.08.2023
Дипломат обратил внимание, что Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще 23 года, США же от этого решения уклоняются.
Посол Антонов заявил, что Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
Читайте нас на:

Россия не будет возобновлять ядерные испытания первой - только в качестве зеркального ответа на подобные действия США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов обвинил в «наглом искажении» российской позиции госдепартамент США, замглавы которого Бонни Дженкинс выразила обеспокоенность из-за февральского послания президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил о готовности к ядерному испытанию. Он также назвал курс США деструктивным.

«Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», - говорится в сообщении Telegram-канала российского посольства в Вашингтоне. 

Российский дипломат обратил внимание, что Россия «последовательно и ответственно» придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще в 2000 году, что США не стали делать.

Антонов отметил, что Вашингтон на протяжении 30 лет «кормит» мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу, однако на деле продолжает уклоняться от этого решения.

«Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения», - добавил дипломат.

Посол напомнил, что США является единственной страной, применившей ядерное оружие против гражданского населения - в результате были стерты с лица земли два японских города. По мнению Антонова, если бы Вашингтон испытывал хоть каплю вины за произошедшее, то способствовал бы ратификации ДВЗЯИ.

Кроме того, политика США основывается на обвинении кого-то другого в разрушении столпов международной безопасности.

«Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, "хоронить" будем ДВЗЯИ», - заключил Антонов.

В феврале российский президент Владимир Путин поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к испытанию российского ядерного оружия в случае проведения испытаний американцами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил вероятность ядерного столкновения России и НАТО. По его словам, риторика западных стран носит предельно агрессивный характер.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:04 Армия
Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Рузским районом МО
01:52 В стране и мире
Российские ПВО сбили четыре БПЛА противника в небе над Брянской и Орловской областями
23:02 В стране и мире
Фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного СК
18:26 В стране и мире
Видео
Пожарный поезд привлекли для тушения пожара у Ленинградского вокзала в Москве
16:45 Армия
МО РФ: украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.