Истребители НАТО приземлились в 215 км от российской границы
Самолеты участвовали в учениях и приземлились на шоссе для дозаправки.
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Натовские истребители F-35 впервые приземлились на шоссе в Европе в 215 километрах от российской границы.
Пара норвежских истребителей выполнили посадку в районе финского города Терво для дозаправки, сообщили в Воздушном командовании альянса. Экипажи участвовали в учениях.
Накануне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить истребители F-35, а также шведские Gripen новой модели. Сейчас для Украины в приоритете получение F-16, добавил он.