В стране и мире Истребители НАТО приземлились в 215 км от российской границы Ян Брацкий Самолеты участвовали в учениях и приземлились на шоссе для дозаправки. © Фото: Espen Didriksen2, Twitter Читайте нас на: Натовские истребители F-35 впервые приземлились на шоссе в Европе в 215 километрах от российской границы. Пара норвежских истребителей выполнили посадку в районе финского города Терво для дозаправки, сообщили в Воздушном командовании альянса. Экипажи участвовали в учениях. Накануне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить истребители F-35, а также шведские Gripen новой модели. Сейчас для Украины в приоритете получение F-16, добавил он. Экспертное мнение и аналитика