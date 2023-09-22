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Поисковикам ЗВО вручили премию «За верность исторической правде» подо Ржевом

Анна Назайкина
18:19 22.09.2023
Подразделение принимало участие в сотнях поисковых экспедиций практически на всей территории нашей страны.
© Видео: РВИО © Фото: РВИО
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У мемориала Советскому солдату подо Ржевом в рамках фестиваля «История для будущего» состоялось вручение премии РВИО «За верность исторической правде».

Российское военно-историческое общество учредило эту награду еще в 2016 году. Ее присуждают тем, кому удалось внести большой вклад в важное дело сохранения исторической памяти и связи поколений.

Премию в номинации «Поисковый отряд» вручили 90-му отдельному поисковому спецбатальону ЗВО, который принимал участие в сотнях поисковых экспедиций почти по всей территории России.

В частности, подразделение является постоянным участником экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В 2023 году в этом месте воинской славы нашли останки 60 красноармейцев.

«Они не знали исхода войны, но они верили в Победу. Это важнейшее качество, которое должно быть в каждом из нас. Мы верим в свою страну, мы верим в Победу», - заявил зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

В мероприятии также приняла участие народная артистка РФ Светлана Дружинина. Она выступила перед участниками фестиваля с приветственным словом, а также выразила поисковым отрядам благодарность за их труд.

«Я ребенок войны, я знаю, что это такое. Поэтому каждый день радуюсь солнцу, что светит над нами, хлебу, которого у каждого из нас вдоволь. Радуйтесь и благодарите тех, кто подарил нам эту жизнь. Только Победы, только силы духа, только вперед и ни шагу назад!» - сказала она.

Фестиваль «История для будущего. Ржев» и вручение премии «За верность исторической правде» приурочены к 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Ранее «Звезда» рассказывала, как во Ржеве отметили эту важную дату.

Напомним, Красной армии удалось освободить город от врага 3 марта 1943 года. В общей сложности его оккупация длилась 17 месяцев.

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