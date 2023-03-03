Вопросы истории Недопущенный прорыв и 1,3 млн погибших: во Ржеве встретили 80-летие освобождения города от фашистов Марина Крижановская Наталья Жадько Историки рассказывают, что там проходили очень ожесточенные кровопролитные сражения, один на один с противником, доходило до рукопашной схватки. После 17 месяцев боев нацисты понесли огромные потери - миллион погибших солдат и офицеров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: От фашистских захватчиков ровно 80 лет назад советские войска освободили Ржев. По этому случаю Минобороны запускает новый мультимедийный познавательный проект «На ржевском рубеже славы». Это десятки архивных документов: доклады, письма, приказы и оперативные карты. Некоторые из них впервые опубликованы. Корреспондент «Звезды» Наталья Жадько рассказала неизвестные факты об истории города воинской славы, который мужественно и стойко сопротивлялся фашистам. Один из уникальных документов - это оперативно-тактический очерк о воздушно-десантной операции и боевых действиях 4-го воздушного десантного корпуса в тылу фашистов в районе Вязьмы. В нем представлена не только текстовая часть, но и схемы, наглядно показывающие, как десантники действовали во вражеском тылу. © ТРК «Звезда» Эти уникальные документы Центральный архив Минобороны РФ публикует впервые. В рассекреченных материалах - детальная хронология событий Ржевско-Вяземской операции, директивы ставки Верховного главнокомандования о наступлениях, личное дело генерал-лейтенанта Ефремова, который командовал 33-й армией Западного фронта, с его обращениями к Сталину. Описаны события боевых действий 1942 и 1943 годов, когда Красная армия получила приказ не подпускать гитлеровцев к Москве, удерживать плацдарм, разбить фашистов подо Ржевом. «Немцы рассчитывают вновь перейти в наступление против Красной армии. Хотят выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки. Гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут большие резервы, а у немцев не будет больше резервов», - зачитала текст главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО РФ Виктория Каяева. Этот приказ войска Красной армии получили в начале января 1942 года, уже после того, как в октябре 1941-го враг занял Ржев. Тогда верховное командование рассчитывало выбить фашистов в кратчайшие сроки. Но никто и предположить не мог, что спустя несколько месяцев здесь развернутся одни из самых страшных боев за всю историю Великой Отечественной войны. Ведь от исхода этих сражений зависела судьба Москвы. «Там действительно были очень ожесточенные кровопролитные страшные сражения, один на один с противником, доходило до рукопашного. Они были важны, поскольку немцы постоянно туда бросали те или иные силы. Эти силы мы связывали боями. Мы их перемалывали», - рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков. © ТРК «Звезда» Самые страшные и кровопролитные битвы происходили подо Ржевом - Красная армия долгое время несла огромные потери, сплошная линия фронта была разорвана. Позже территорию боев историки будут называть Ржевско-Вяземским выступом, а в народе - «ржевской мясорубкой». В одном из сражений участвовал ветеран Иван Кладкевич. В 1943 году 18-летний пулеметчик получил тяжелое ранение, но чудом остался жив. «Идет жестокий бой. Пехота пошла вперед. Мы поддерживаем пехоту пулеметом своим. И одна из мин вражеская разорвалась около нашего пулемета и убила двух мальчишек. Я не почувствовал этой боли. И я сам лег за пулемет и начал стрелять из этого пулемета, и стрелял до тех пор, пока не истек кровью и не потерял сознание», - поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Советская армия освободит Ржев только спустя 17 месяцев после захвата - 3 марта 1943 года. К этому времени фашисты практически сровняли город с землей. «Покровская старообрядческая церковь - одно из немногих сооружений, которое уцелело во время оккупации города. Уходя из Ржева, 28 февраля фашисты согнали сюда все оставшееся в живых население - это всего 248 человек - и заминировали здание. Двое суток, умирая от голода и холода, люди находились здесь буквально в ожидании собственной смерти и лишь на третий день, когда в город зашли советские войска, саперы достали взрывчатку из подвала, разминировали здание и освободили людей», - рассказала корреспондент Наталья Жадько. За годы сражений обе стороны понесли катастрофические потери: 1 300 000 погибших советских солдат и офицеров, 1 000 000 - немецких. И некоторые историки утверждают, что эти цифры до сих пор могут быть не окончательными. Еще сотни тысяч красноармейцев остаются не найденными. Каждый год поисковики находят останки героически павших солдат и офицеров среди бескрайних лесов на местах изнуряющих сражений. Бои в окрестностях города, которые увековечил в своем стихотворении «Я убит подо Ржевом» Александр Твардовский, стали одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Три года назад по инициативе ветеранов появился памятник советскому солдату - не генералу, не маршалу, а именно солдату со скорбно опущенной головой и автоматом. Он словно парит над землей на летящих журавлях и глядит на своих павших товарищей, имена которых навечно вписаны в историю нашей Родины. Экспертное мнение и аналитика