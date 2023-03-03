Недопущенный прорыв и 1,3 млн погибших: во Ржеве встретили 80-летие освобождения города от фашистов

Историки рассказывают, что там проходили очень ожесточенные кровопролитные сражения, один на один с противником, доходило до рукопашной схватки. После 17 месяцев боев нацисты понесли огромные потери - миллион погибших солдат и офицеров.
От фашистских захватчиков ровно 80 лет назад советские войска освободили Ржев. По этому случаю Минобороны запускает новый мультимедийный познавательный проект «На ржевском рубеже славы». Это десятки архивных документов: доклады, письма, приказы и оперативные карты. Некоторые из них впервые опубликованы.
Корреспондент «Звезды» Наталья Жадько рассказала неизвестные факты об истории города воинской славы, который мужественно и стойко сопротивлялся фашистам.
Один из уникальных документов - это оперативно-тактический очерк о воздушно-десантной операции и боевых действиях 4-го воздушного десантного корпуса в тылу фашистов в районе Вязьмы. В нем представлена не только текстовая часть, но и схемы, наглядно показывающие, как десантники действовали во вражеском тылу.
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