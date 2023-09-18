В ЕК указали Киеву на принятие в ЕС на общих основаниях

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Готовность официального Киева к мирным переговорам никак не ускорит вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон. Он предупредил о большой подготовительной работе, которая предшествует вступлению в ЕС.

«Процесс вступления - он долгий. Необходимо, чтобы страна, так сказать, изменила свою инфраструктуру, свои правила. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов», - заявил политик в эфире Sud Radio.

Ранее участник делегации Европарламента по связям с Россией Иван Вилибор Синчич усомнился в европейских перспективах Украины. По его мнению, страна не вступит в ЕС ни до окончания вооруженного конфликта на своей территории, ни после. Украине предстоит либо стать нейтральной, либо перестать существовать, уверен парламентарий.

В свою очередь, британский экс-разведчик Фрэнк Ледвидж предположил, что Запад может обменять членство Украины в НАТО на отказ Киева от территориальных претензий по поводу Крыма.