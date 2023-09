В стране и мире WP: на фоне выборов 2024 года Белый дом может прекратить помогать Киеву Ян Брацкий По мнению обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, значительная часть конгрессменов-республиканцев проголосуют против финансирования ВСУ. © Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Значительная часть представителей Республиканской партии США в конгрессе проголосует против продолжения военной поддержки Киева. Об этом написал обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин. «Помощь Украине висит на волоске. Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико», - гласит статья в газете. По мнению Рогина, в Белом доме постепенно меняют вектор на внутреннюю политику, так как грядет президентская кампания 2024 года, сообщает Радио Sputnik. Представитель демократической партии Пэт Райан признал, что для продолжения помощи Украине, необходимо доказать рядовым американцам ее рентабельность и важность для безопасности США. Ранее в Белом доме призвали конгресс ускорить согласование дополнительных $24 млрд военной помощи для ВСУ. Сделать это необходимо до 1 октября, иначе поток помощи может прерваться, сообщила пресс-секретарь Джо Бадена Карин Жан-Пьер. Экспертное мнение и аналитика