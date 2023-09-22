МО РФ: силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Курской и Белгородской областями

Первая попытка атаки была пресечена около 15.30, вторая - около 17.00, уточнили в Минобороны.

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Российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями, сообщает Министерство обороны РФ.

Сегодня в районе 15.30 по столичному времени Киев попытался атаковать объекты РФ, но был сбит в небе над Курской областью. Вторая попытка террористической атаки пресечена около 17.00 в Белгородской области - дрон был уничтожен.

Как уточняет российское оборонное ведомство, в обоих случаях применялись беспилотники самолетного типа.

Сегодня утром Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА вблизи Крыма и Туапсе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.