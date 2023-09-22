Способ сказать спасибо: баскетболисты поблагодарили своих врачей Матчем дружбы

На первый взгляд в происходящем нет ничего необычного: разметка площадки, конструкция щитов. Кольца с сеткой и две команды по 5 человек каждая - мы наблюдаем стандартный баскетбол. Но все дело в уникальности составов. Дело в том, что сегодня здесь играют врачи против профессиональных спортсменов, своих бывших пациентов. То есть на ВТБ Арене - яркая выставка достижений российской медицины.
Спортсмены живут в режиме стрессовых нагрузок, травмируются, врачи возвращают их в строй. Именно в этом пусть не всегда приятном пересечении профессий и кроется смысл организации Матча дружбы. С начала текущего года в Московском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 имени Ворохобова не просто прооперированы, а возвращены в действующий состав 20 спортсменов с различными травмами позвоночника.
Диагноз каждого и стандартный подход к лечению фактически означали бы окончание карьеры. Один из них - Артем Забелин, контракт которого из-за разбалансировки стороннего импланта и сужения позвоночного столба был приостановлен до его возможного выздоровления.
«Это пациент, который ранее был оперирован в другой стране, и там уже был установлен имплант. Мы его во время нашей операции убрали, сделали реконструкцию и сделали стабилизацию с помощью динамической системы», - рассказывает руководитель спинального центра ГКБ №67 Дмитрий Дзукаев.
Центровой ростом 215 сантиметров на 80% восстановил форму и продолжает ее динамично набирать. Всего за полтора месяца при обычных шести-семи. Забелин уже принимает участие в Матче дружбы и готов возобновить выступление за казанский УНИКС.
«Современные методики стабилизации большей частью предполагает ригидную жесткую стабилизацию сегмента. А это хорошо, но долго: полгода, год. А у молодых ребят это часто конец карьеры, прекращение контракта. И в этом случае мы используем так называемые динамические системы стабилизации», - рассказывает Дмитрий Дзукаев.
Собственные технологии столичных медиков обкатываются на тех, чьи тренировочные нагрузки на опорно-двигательную систему колоссальны. А значит, методика московских врачей прошла серьезное тестирование и применима для обычных людей тем более. За два года применения ноу-хау почти 800 пациентов вернулись к нормальной жизни. Ведь согласно статистике спортивные травмы - это всего 2-5% от общего травматизма: бытового, производственного, транспортного.
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