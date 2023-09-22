В стране и мире Способ сказать спасибо: баскетболисты поблагодарили своих врачей Матчем дружбы Михаил Решетов Матч дружбы, матч благодарности врачам от здоровых и полных сил пациентов прошел на ВТБ Арена. На баскетбольной площадке сразились команды профессиональных спортсменов и врачей-нейрохирургов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На первый взгляд в происходящем нет ничего необычного: разметка площадки, конструкция щитов. Кольца с сеткой и две команды по 5 человек каждая - мы наблюдаем стандартный баскетбол. Но все дело в уникальности составов. Дело в том, что сегодня здесь играют врачи против профессиональных спортсменов, своих бывших пациентов. То есть на ВТБ Арене - яркая выставка достижений российской медицины. Спортсмены живут в режиме стрессовых нагрузок, травмируются, врачи возвращают их в строй. Именно в этом пусть не всегда приятном пересечении профессий и кроется смысл организации Матча дружбы. С начала текущего года в Московском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 имени Ворохобова не просто прооперированы, а возвращены в действующий состав 20 спортсменов с различными травмами позвоночника. Диагноз каждого и стандартный подход к лечению фактически означали бы окончание карьеры. Один из них - Артем Забелин, контракт которого из-за разбалансировки стороннего импланта и сужения позвоночного столба был приостановлен до его возможного выздоровления. «Это пациент, который ранее был оперирован в другой стране, и там уже был установлен имплант. Мы его во время нашей операции убрали, сделали реконструкцию и сделали стабилизацию с помощью динамической системы», - рассказывает руководитель спинального центра ГКБ №67 Дмитрий Дзукаев. Центровой ростом 215 сантиметров на 80% восстановил форму и продолжает ее динамично набирать. Всего за полтора месяца при обычных шести-семи. Забелин уже принимает участие в Матче дружбы и готов возобновить выступление за казанский УНИКС. «Современные методики стабилизации большей частью предполагает ригидную жесткую стабилизацию сегмента. А это хорошо, но долго: полгода, год. А у молодых ребят это часто конец карьеры, прекращение контракта. И в этом случае мы используем так называемые динамические системы стабилизации», - рассказывает Дмитрий Дзукаев. Собственные технологии столичных медиков обкатываются на тех, чьи тренировочные нагрузки на опорно-двигательную систему колоссальны. А значит, методика московских врачей прошла серьезное тестирование и применима для обычных людей тем более. За два года применения ноу-хау почти 800 пациентов вернулись к нормальной жизни. Ведь согласно статистике спортивные травмы - это всего 2-5% от общего травматизма: бытового, производственного, транспортного. «Если это работает у пациентов, которые борются, дерутся, играют в футбол, баскетбол, хоккей, то, естественно, для человека, который идет спокойно на работу и садится за компьютер, это тоже будет прекрасно работать», - говорит Дмитрий Дзукаев. © ТРК «Звезда» Чтобы работало у всех, и существует фокус-группа Дзукаева - это представители самых травмоопасных регби, хоккея, футбола, единоборств, баскетбола, гимнастики художественной и спортивной. Через операционную Дзукаева прошли звезды всех этих видов спорта. Но Единая Лига ВТБ - одна из сильнейших в Европе и та, что проводит Матчи всех звезд не хуже, чем в НБА - первой предложила необычный формат благодарности. «Когда я был в клинике и там есть восстановительный центр, и я увидел фотографии действующих баскетболистов Лиги ВТБ. Я был поражен количеством. Все эти ребята, которые сегодня здесь представляли команду спортсменов, это все ребята, которых вернули в профессиональный спорт. И этому наш матч был посвящен», - рассказал президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. Символично, что победу в матче Дружбы одержали именно пациенты, или белая команда с креативным названием «Чипированные» во главе с хирургом Дзукаевым. Врачи, усиленные звездными игроками прошлых лет, уступили. Все-таки здесь они гости. Но памятные медали достались всем одинаковые. Аналогов такого по-человечески теплого спасибо врачам от пациентов нет как в истории российского и мирового спорта, так и в истории отечественной и мировой медицины. С небольшой и такой понятной всем оговоркой. «С Дмитрием Николаевичем и с его командой я знакома уже три года и на протяжении трех лет они меня спасали, помогали, лечили, и я им очень благодарна, что я до сих пор могу выступать и оставаться в спорте. Лучше, конечно, с врачами встречаться на спортивных мероприятиях, чем мы у них на операционном столе», - говорят многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины. Похожую мысль высказал и участник этого матча баскетболист Артем Забелин. «Это был замечательный матч. Хочется сказать спасибо за него докторам, а также спасибо большое за то, что они нас восстанавливают, так быстро возвращают к спортивной жизни. Но лучше пусть они к нам заходят на такие выставочные матчи, чем мы попадаем к ним в операционные», - сказал он. Ранее «Звезда» рассказывала о том, как врачи госпиталя Вишневского обнаружили осколок в сердце бойца, оперируя его бедро. На время операции специалисты приняли решение остановить сердце пациента. Экспертное мнение и аналитика