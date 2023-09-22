В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Способ сказать спасибо: баскетболисты поблагодарили своих врачей Матчем дружбы

Михаил Решетов
01:11 22.09.2023
Матч дружбы, матч благодарности врачам от здоровых и полных сил пациентов прошел на ВТБ Арена. На баскетбольной площадке сразились команды профессиональных спортсменов и врачей-нейрохирургов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На первый взгляд в происходящем нет ничего необычного: разметка площадки, конструкция щитов. Кольца с сеткой и две команды по 5 человек каждая - мы наблюдаем стандартный баскетбол. Но все дело в уникальности составов. Дело в том, что сегодня здесь играют врачи против профессиональных спортсменов, своих бывших пациентов. То есть на ВТБ Арене - яркая выставка достижений российской медицины.

Спортсмены живут в режиме стрессовых нагрузок, травмируются, врачи возвращают их в строй. Именно в этом пусть не всегда приятном пересечении профессий и кроется смысл организации Матча дружбы. С начала текущего года в Московском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 имени Ворохобова не просто прооперированы, а возвращены в действующий состав 20 спортсменов с различными травмами позвоночника.

Диагноз каждого и стандартный подход к лечению фактически означали бы окончание карьеры. Один из них - Артем Забелин, контракт которого из-за разбалансировки стороннего импланта и сужения позвоночного столба был приостановлен до его возможного выздоровления.

«Это пациент, который ранее был оперирован в другой стране, и там уже был установлен имплант. Мы его во время нашей операции убрали, сделали реконструкцию и сделали стабилизацию с помощью динамической системы», - рассказывает руководитель спинального центра ГКБ №67 Дмитрий Дзукаев.

Центровой ростом 215 сантиметров на 80% восстановил форму и продолжает ее динамично набирать. Всего за полтора месяца при обычных шести-семи. Забелин уже принимает участие в Матче дружбы и готов возобновить выступление за казанский УНИКС.

«Современные методики стабилизации большей частью предполагает ригидную жесткую стабилизацию сегмента. А это хорошо, но долго: полгода, год. А у молодых ребят это часто конец карьеры, прекращение контракта. И в этом случае мы используем так называемые динамические системы стабилизации», - рассказывает Дмитрий Дзукаев.

Собственные технологии столичных медиков обкатываются на тех, чьи тренировочные нагрузки на опорно-двигательную систему колоссальны. А значит, методика московских врачей прошла серьезное тестирование и применима для обычных людей тем более. За два года применения ноу-хау почти 800 пациентов вернулись к нормальной жизни. Ведь согласно статистике спортивные травмы - это всего 2-5% от общего травматизма: бытового, производственного, транспортного.

© ТРК «Звезда»

«Если это работает у пациентов, которые борются, дерутся, играют в футбол, баскетбол, хоккей, то, естественно, для человека, который идет спокойно на работу и садится за компьютер, это тоже будет прекрасно работать», - говорит Дмитрий Дзукаев.

Чтобы работало у всех, и существует фокус-группа Дзукаева - это представители самых травмоопасных регби, хоккея, футбола, единоборств, баскетбола, гимнастики художественной и спортивной. Через операционную Дзукаева прошли звезды всех этих видов спорта. Но Единая Лига ВТБ - одна из сильнейших в Европе и та, что проводит Матчи всех звезд не хуже, чем в НБА - первой предложила необычный формат благодарности.

«Когда я был в клинике и там есть восстановительный центр, и я увидел фотографии действующих баскетболистов Лиги ВТБ. Я был поражен количеством. Все эти ребята, которые сегодня здесь представляли команду спортсменов, это все ребята, которых вернули в профессиональный спорт. И этому наш матч был посвящен», - рассказал президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Символично, что победу в матче Дружбы одержали именно пациенты, или белая команда с креативным названием «Чипированные» во главе с хирургом Дзукаевым. Врачи, усиленные звездными игроками прошлых лет, уступили. Все-таки здесь они гости. Но памятные медали достались всем одинаковые. Аналогов такого по-человечески теплого спасибо врачам от пациентов нет как в истории российского и мирового спорта, так и в истории отечественной и мировой медицины. С небольшой и такой понятной всем оговоркой.

«С Дмитрием Николаевичем и с его командой я знакома уже три года и на протяжении трех лет они меня спасали, помогали, лечили, и я им очень благодарна, что я до сих пор могу выступать и оставаться в спорте. Лучше, конечно, с врачами встречаться на спортивных мероприятиях, чем мы у них на операционном столе», - говорят многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

Похожую мысль высказал и участник этого матча баскетболист Артем Забелин.

«Это был замечательный матч. Хочется сказать спасибо за него докторам, а также спасибо большое за то, что они нас восстанавливают, так быстро возвращают к спортивной жизни. Но лучше пусть они к нам заходят на такие выставочные матчи, чем мы попадаем к ним в операционные», - сказал он.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как врачи госпиталя Вишневского обнаружили осколок в сердце бойца, оперируя его бедро. На время операции специалисты приняли решение остановить сердце пациента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:09 В стране и мире
Видео
Трудный диалог: чем закончились первые переговоры по Карабаху
21:29 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о помощи ветеранам СВО с трудоустройством
20:23 В стране и мире
Президент FIFA допустил участие России в чемпионате мира
21:12 В стране и мире
Видео
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
19:48 В стране и мире
МО РФ: в Карабахе зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.