В стране и мире спецоперация МО РФ: поражены три украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей Вражеские радиолокационные станции были поражены на территории Херсонской области. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о поражении трех вражеских РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей. «В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16», - говорится в сообщении. Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении пяти пунктов управления врага. Они принадлежали 24-й, 28-й и 67-й мехбригадам, 100-й бригаде территориальной обороны, а также 15-му полку нацгвардии Украины. Ранее сообщалось, что расчеты российских «Градов» разгромили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика