Аэропорт Перми работает в штатном режиме

Сегодня днем самолет турецкой компании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто из находящихся на борту не пострадал.

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По сообщению пресс-службы пермского аэропорта Большое Савино, с 15.50 (13.50 по московскому времени) был возобновлен прием и отправление рейсов в Перми после выезда турецкого самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанном на онлайн-табло», - сообщили в аэропорту.

По данным пресс-службы, аэропорт работает в штатном режиме, а самолет турецкой компании уже был отбуксирован на стоянку. После проверки безопасности полетов в аэропорту Перми было принято решение об открытии воздушной гавани.

Обстоятельства авиаинцидента все еще устанавливаются.

Напомним, сегодня днем аэропорт Перми приостановил прием и отправление воздушных судов из-за происшествия с самолетом турецкой компании AbadoluJet. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров, при посадке он снес посадочные огни. При инциденте никто не пострадал, на борту было 174 пассажира.