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Пассажирка рассказала, как самолет «тряхнуло» после ЧП в аэропорту Перми

Анна Назайкина
14:38 22.09.2023
После инцидента воздушная гавань закрылась на прием воздушных судов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: uraltransprok, Telegram
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Пассажирка рейса Лана Чугаева в беседе со «Звездой» рассказала, как самолет из Турции выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми.

Она вспомнила, что приземление было мягким, однако после того, как борт коснулся полосы, он долго продолжал ехать.

«Ехали-ехали по земле, в какой-то момент тряхнуло немножко, он подскочил, пыль поднялась, немножко развернуло, резкое торможение, мы в поле оказались», - описала произошедшее пассажирка.

По словам Чугуевой, людей эвакуировали по трапу прямо в поле. Когда пассажиры вышли из самолета, они увидели, что посадочные огни были снесены шасси.

В момент ЧП паники не было, однако люди были удивлены и начали задавать вопросы, что именно произошло, пока командир воздушного судна не обратился к ним.

ЧП произошло сегодня в международном аэропорту Перми Большое Савино. После инцидента воздушная гавань закрылась на прием воздушных судов. В результате случившегося никто не пострадал.

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