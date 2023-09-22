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Пассажиры московского метро смогут оплачивать поездку «лицом» с 1 декабря

Ян Брацкий
15:04 22.09.2023
Услуга будет доступна только тем пассажирам, слепки лиц и образцы голосов которых находятся в Единой биометрической системе.
Пассажиры московского метро смогут оплачивать поездку «лицом» с 1 декабря
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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С декабря пассажирам Московского метрополитена станет доступна услуга оплаты проезда при помощи биометрии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко. С его слов, воспользоваться услугой смогут граждане, чьи слепки лиц и образцы голосов находятся в Единой биометрической системе.

Кроме того, аналогичным способом можно будет оплатить покупки товаров и услуг в онлайн- и офлайн-магазинах. В рамках сервиса также планируется разработка сервиса по открытию бизнеса онлайн, механизма оформления цифровой подписи для бизнеса, государственных служащих и прочее.

Ранее стало известно о планах Минтранспорта РФ, ОАО «РЖД» и Центра биометрических технологий провести эксперимент по использованию биометрии пассажиров для посадки на поезда дальнего следования. Пока такая возможность изучается, эксперимент стартует в первом квартале следующего года. По мнению инициаторов, использование биометрии ускорит идентификацию пассажиров при посадке в вагон и позволит избежать случаев отказа в перевозке гражданам, забывшим паспорт.

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