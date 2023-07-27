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Минтранс, РЖД и ЦБТ испытают возможность использования биометрии при посадке пассажиров на поезд

Максим Крюков
05:32 27.07.2023
Источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что проект должен начаться в первом квартале 2024 года.
Минтранс, РЖД и ЦБТ испытают возможность использования биометрии при посадке пассажиров на поезд
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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В первом квартале 2024 года Министерство транспорта России, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий намерены провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к правительству.

В РЖД изданию заявили, что возможность использования биометрии пока находится на стадии изучения. В Центре биометрических технологий, в свою очередь, сообщили о проработке вопроса применения Единой биометрической системы при посадке на поезд, отметив, что «использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены».

В Минцифры РФ объяснили, что внедрение биометрии позволит ускорить идентификацию пассажиров, а также избежать случаев, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, пишет газета.

В начале июля стало известно, что на южное направление России запущены железнодорожные составы, билеты на которые продаются по более низкой цене. Это обусловлено повышенным спросом на это направление. В РЖД заявили, что были задействованы все имеющиеся у холдинга вагоны.

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