Пограничника ВСУ, застрелившего троих мирных жителей, приговорили к пожизненному

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Боевика украинской пограничной службы приговорили к пожизненному заключению в тюрьме за убийство троих мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года. Об этом сообщили в RT со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

«Украинский военный Денис Гангала с 15 по 30 марта прошлого года расстрелял из пулемета четыре легковых автомобиля, на которых были приклеены белые ленты, что означает их принадлежность к гражданскому транспорту», - приводят в публикации данные Следственного комитета РФ.

Решение было принято Верховным судом Донецкой Народной Республики. По данным дела, в марте задержанный совершил атаку на мирных жителей, трое погибли, еще троим удалось спастись.

Сегодня утром также стало известно о том, что рассмотрение дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова было перенесено на 10 октября. По заключению прокурора, задержанный следил за передвижениями Захарченко, снимал на видео и передавал сотрудникам украинских служб.