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МО РФ уточнило, что при ударе по Севастополю военнослужащий пропал без вести

15:20 22.09.2023
Ранее российское оборонное ведомство заявило, что, по имеющимся данным, военнослужащий погиб.
МО РФ уточнило, что при ударе по Севастополю военнослужащий пропал без вести
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России уточнило информацию относительно ракетного удара по Севастополю. Ранее сообщалось, что в городе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий. Чуть позже российское оборонное ведомство уточнило, что он пропал без вести. 

В ходе нанесенного киевским режимом ракетного удара средствами ПВО были сбиты пять вражеских ракет. 

Неприятель смог повредить историческое здание штаба Черноморского флота. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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