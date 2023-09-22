МО РФ уточнило, что при ударе по Севастополю военнослужащий пропал без вести

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что, по имеющимся данным, военнослужащий погиб.

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Минобороны России уточнило информацию относительно ракетного удара по Севастополю. Ранее сообщалось, что в городе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий. Чуть позже российское оборонное ведомство уточнило, что он пропал без вести.

В ходе нанесенного киевским режимом ракетного удара средствами ПВО были сбиты пять вражеских ракет.

Неприятель смог повредить историческое здание штаба Черноморского флота.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.