Армия МО РФ: у западного побережья Крыма уничтожены украинская ракета и два БПЛА Попытка врага совершить террористическую атаку была пресечена около 10.30 по московскому времени. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщает об уничтожении у крымского берега ракеты и двух беспилотников. «Двадцать второго сентября т. г. около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве заявили, что одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа были обнаружены и уничтожены у западного побережья Крыма дежурными силами противовоздушной обороны. Ранее МО РФ публиковало видео уничтожения скопления украинских морпехов на территории Донецкой Народной Республики. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика