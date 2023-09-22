МО РФ: у западного побережья Крыма уничтожены украинская ракета и два БПЛА
Попытка врага совершить террористическую атаку была пресечена около 10.30 по московскому времени.
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Минобороны России сообщает об уничтожении у крымского берега ракеты и двух беспилотников.
«Двадцать второго сентября т. г. около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве заявили, что одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа были обнаружены и уничтожены у западного побережья Крыма дежурными силами противовоздушной обороны.
Ранее МО РФ публиковало видео уничтожения скопления украинских морпехов на территории Донецкой Народной Республики.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.