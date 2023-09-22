В стране и мире «Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми Анна Назайкина В результате авиационного происшествия никто не пострадал. © Видео: phocherk, Instagram* © Фото: phocherk, Instagram* Читайте нас на: Появились первые кадры из самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми. Пользователи Сети, предположительно, пассажиры рейса, летевшего из Антальи, публикуют в соцсетях кадры из салона. «При приземлении самолет не смог затормозить в пределах полосы и маленько дрифтанул на траве», - написала пассажирка. Ранее стало известно, что международный аэропорт Перми Большое Савино закрыли на прием воздушных судов после ЧП. Борт турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП, в результате авиационного происшествия никто не пострадал. * Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика