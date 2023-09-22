«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
В результате авиационного происшествия никто не пострадал.
© Видео: phocherk, Instagram* © Фото: phocherk, Instagram*
Появились первые кадры из самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.
Пользователи Сети, предположительно, пассажиры рейса, летевшего из Антальи, публикуют в соцсетях кадры из салона.
«При приземлении самолет не смог затормозить в пределах полосы и маленько дрифтанул на траве», - написала пассажирка.
Ранее стало известно, что международный аэропорт Перми Большое Савино закрыли на прием воздушных судов после ЧП.
Борт турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП, в результате авиационного происшествия никто не пострадал.
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