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«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми

Анна Назайкина
13:55 22.09.2023
В результате авиационного происшествия никто не пострадал.
© Видео: phocherk, Instagram* © Фото: phocherk, Instagram*
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Появились первые кадры из самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы  в аэропорту Перми.

Пользователи Сети, предположительно, пассажиры рейса, летевшего из Антальи, публикуют в соцсетях кадры из салона.

«При приземлении самолет не смог затормозить в пределах полосы и маленько дрифтанул на траве», - написала пассажирка.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Перми Большое Савино закрыли на прием воздушных судов после ЧП.

Борт турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП, в результате авиационного происшествия никто не пострадал.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

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