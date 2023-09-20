Путин: российские миротворцы делают все для защиты мирного населения в Карабахе

Владимир Путин выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевести решение проблемы в мирное русло.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в Карабахе.

«Делают все для того, чтобы защитить гражданское население. В нашем основном пункте базирования более двух тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей», - заявил Путин в ходе переговоров с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Президент РФ подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте как с Ереваном, так и с Баку, а также со Степанакертом.

Владимир Путин выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевести решение проблемы в мирное русло.

Ранее Минобороны России сообщило, что при посредничестве российских миротворцев удалось достигнуть договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе.