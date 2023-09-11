Выкатившийся за пределы полосы Ан-12 нарушил работу аэропорта Магадана

Самолет доставлял груз на Чукотку. Его уже удалось отбуксировать тралом.

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В Магадане самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По этой причине были отменены ряд рейсов. В частности, из Новосибирска. Из Москвы воздушное судно пришлось отправить на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Также в Магадане задержаны рейсы в Певек, Эвенск, Кепервеем. Информацию РИА Новости подтвердил директор аэропорта Дмитрий Сиволобов.

«Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО "АСЦ "Сибниа-Тест", который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан», - цитирует его слова агентство.

К настоящему времени проблему с самолетом Ан-12 частично удалось решить, он отбуксирован тралом.

Ранее к аварийной посадке в Шереметьево готовился Airbus А320. Приводились данные, что у самолета могли возникнуть проблемы с одним из двигателей.Позднее стало известно, что он благополучно приземлился в аэропорту. Согласно данным онлайн-табло, речь шла о воздушном судне летевшем из Пензы.