«Листва» дистанционно уничтожила мины условного противника на пути «Ярса»
В Тагильском ракетном соединении в ходе учений для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
По легенде, по ходу движения колонны диверсанты установили взрывные устройства, которые управляются дистанционною. Однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования и были уничтожены.
МДР «Листва» обезвредила все без исключения взрывные устройства, в том числе и находившиеся в 50 метрах от трассы.
Напомним, более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабных командно-штабных учениях с Тагильским ракетным соединением. Ракетчики отрабатывают приведение в высшие степени боевой готовности, маневры на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсантов в районах дислокации войск. ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования сопровождает новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.