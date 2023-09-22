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«Листва» дистанционно уничтожила мины условного противника на пути «Ярса»

05:00 22.09.2023
МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства, в том числе и находившиеся в 50 метрах от трассы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Тагильском ракетном соединении в ходе учений для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

По легенде, по ходу движения колонны диверсанты установили взрывные устройства, которые управляются дистанционною. Однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования и были уничтожены.

МДР «Листва» обезвредила все без исключения взрывные устройства, в том числе и находившиеся в 50 метрах от трассы.

Напомним, более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабных командно-штабных учениях с Тагильским ракетным соединением. Ракетчики отрабатывают приведение в высшие степени боевой готовности, маневры на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсантов в районах дислокации войск. ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования сопровождает новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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