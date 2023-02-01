На Украине подозревают ряд чиновников в хищении в особо крупном размере

В январе СБУ выдвинула обвинения к ряду должностных лиц в украинском правительстве. Многие из них подозреваются в хищении в особо крупном объеме.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

После того как на Украине вскрылись хищения бюджетных средств более чем на миллиард долларов в компаниях «Укртатнефть» и «Укрнефть», СБУ пришла с обыском к Игорю Коломойскому, которого называли спонсором Владимира Зеленского. Кроме того, спецслужбы нагрянули и к главе налоговой службы Киева - о результатах обысков рассказывает Наталья Жадько.

Олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в растрате на 40 миллиардов гривен - около миллиарда долларов по нынешнему курсу - и уклонении от уплаты налогов, встретил сотрудников Бюро экономической безопасности Украины и СБУ у себя дома. На этот раз расследование касается махинаций по предприятий «Укртатнефть» и «Укрнефть», которые Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины национализировала в прошлом году.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов.

«Коломойского я знаю много лет, это исключительно хитрый изворотливый деляга. Сколько у него домов, где он живет. Он что, идиот хранить компромат в месте, где он живет», - добавил Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.

Кроме того, силовики наведались к экс-директору департамента госзакупок Богдану Хмельницкому. По имеющейся информации, его подозревают в покупке некачественных бронежилетов на сумму больше чем 123 миллиона гривен. А бывшего замминистра оборонного ведомства Украины Вячеслава Шаповала - в незаконных действиях, из-за которых в войска не дошли средства защиты на $27 млн.

Проблемы появились и у начальника Киевской налоговой инспекции Оксаны Датий. Оперативники нашли у нее даже списки желаний, причем на русском языке. Например, замужняя Датий хочет соболиную шубу, съездить в Лондон, на Мальдивы, заработать миллион долларов и «встречаться с мужчиной, который будет ее любить, уважать и поддерживать, холостой, обеспеченный, высокий, симпатичный».

Также у Оксаны Датий обнаружили 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен, два автомобиля общей стоимостью в 150 тысяч долларов. А еще в ее собственности находятся три квартиры в Киеве и дом в пригороде. Следствие подозревает ее в незаконном возмещении НДС из госбюджета на сумму более 30 миллиардов гривен. На первый взгляд, все эти обыски и перестановки в политической элите походят на заранее спланированную операцию и борьбу с коррупцией. Но эксперты придерживаются другого мнения.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновными братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в создании преступного сообщества, растратах и хищении 11 млрд рублей.