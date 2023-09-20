Опубликовано видео уничтожения скопления украинских морпехов на территории ДНР

Вражеский пункт временной дислокации был вскрыт российской разведкой. Затем последовал ракетный удар.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Неприятельский пункт временной дислокации находился в районе населенного пункта Петропавловка на территории ДНР. Его местонахождение вскрыла российская разведка.

Затем последовал ракетный удар. Точное попадание стало фатальным для живой силы противника, а также техники ВСУ. Украинские боевики в пункте временной дислокации были уничтожены.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ взяли в плен 10 украинских боевиков при штурме опорного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.