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Опубликовано видео уничтожения скопления украинских морпехов на территории ДНР

14:31 20.09.2023
Вражеский пункт временной дислокации был вскрыт российской разведкой. Затем последовал ракетный удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ. 

Неприятельский пункт временной дислокации находился в районе населенного пункта Петропавловка на территории ДНР. Его местонахождение вскрыла российская разведка. 

Затем последовал ракетный удар. Точное попадание стало фатальным для живой силы противника, а также техники ВСУ. Украинские боевики в пункте временной дислокации были уничтожены. 

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ взяли в плен 10 украинских боевиков при штурме опорного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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