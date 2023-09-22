Дуда заявил, что больше не будет никуда баллотироваться

По словам Анджея Дуды, выборы президента Польши 2020 года были его последними выборами в жизни, в которых он участвовал.

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Польский президент Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat заявил, что выборы главы государства в 2020 году стали для него последними, принимать участие в каких-либо выборах он больше не планирует.

Лидер республики отметил, что не собирается баллотироваться даже в депутаты парламента, которых будут избирать 15 октября.

«Я в выборах не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал», - передает его слова радио Sputnik.

Срок президентских полномочий Дуды закончится в 2024 году. В соответствии с конституцией страны один человек не может стать главой государства больше двух раз подряд.

Ранее Анджей Дуда призвал Киев помнить о той помощи, которую он получает от Варшавы, на фоне споров по поводу импорта украинских сельхозпродуктов. Польский лидер также сравнил Украину с «опасным утопающим», который может утянуть своих спасателей на дно.