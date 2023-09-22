Сарматы под Волгоградом: как археологи нашли захоронение древних кочевников

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Одежда с золотыми бляшками, браслеты и орудия воинов. Все аккуратно сложено. Рядом - кости барана. Значит, нашли точно древнее захоронение. Ведь все это атрибуты для загробной жизни. В курган также положили мечи, колчаны со стрелами. А котелки серебряные и бронзовые свидетельствуют о том, что это кочевники.

«В одном захоронении был найден костяк воина с оружием, бронзовым котлом и керамическим сосудом. Воин был с богатым набором украшений в виде золотой гривны, массивным браслетом», - рассказал археолог Евгений Хрипунов.

На месте раскопок еще идет кропотливая работа - землю надо несколько раз просеять, перебрать каждый камушек, чтобы вдруг не упустить важную историческую деталь. Уже найденный клад перевезли в местный краеведческий музей. Предметов сотни. Археологи даже не могут назвать точную цифру, как и описать все находки - еще детально изучить их не успели. Только рассказывают, первым из земли показался золотой браслет с лапами животного. Тогда и стало понятно, что лежали они здесь с II века до нашей эры. Как раз в этот период тут жили сарматские племена. Судя по количеству украшений, зажиточные. Об этом говорит даже посуда. К примеру, серебряный канфар. На нем изображены сцены из древнегреческой мифологии.

«Этот сосуд был найден как раз в погребении. Один из многочисленного сервиза. Было их два таких сосуда. Рядышком находились золотые канфары, два золотых идентичных канфара с лежащей лошадкой. И они такие многосоставные», - сказала главный специалист Волгоградского научно-производственного центра по охране памятников культуры Ольга Шинкарь.

Хорошо вооружены были и дети - в погребениях нашли короткие кинжалы. А в одном из них рядом лежали подросток и взрослый человек.

«Эта гривна находилась на шее у подростка. Такая гривна в другом погребении - это взрослого человека. И у ребенка еще такой золотой браслетик на руке. И множество пряжек. Это части портупейного набора от кинжала. Это поясные пряжки были у взрослого погребенного», - поделился реставратор Волгоградского областного краеведческого музея Андрей Черемушников.

Часть находок не из золота, но они не менее драгоценны. По ним ученые теперь смогут детально изучить быт племен. Но главное - наборы уникальны для этих мест. Они говорят о связи кочевников с соседними регионами. В последний раз подобное в области находили в 60-х годах прошлого века.

«Такое нетронутое захоронение - это вообще невероятная редкость. И такого наполнения огромного. И столько уникальных предметов. Понимаете, всех привлекает - да, золота там много. У сарматов особое положение занимала в обществе женщина. И этот клад такой значимый, его тоже нашла женщина. Мне кажется, что-то в этом есть», - сказала научный сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея Наталья Комарова.

Теперь археологи называют курган «золотой капсулой». Ведь даже металлическое оружие сверху покрыто золотой фольгой. Демонстрация каждого экспоната - почти хирургическое действие. Для показа надевают перчатки, находки держат за края. Но даже так они теряют частичку себя в прямом смысле - то есть осыпаются. Поэтому в скором времени они займут свое место на музейных полках.

Ранее в античном городище Артезиан, недалеко от Керчи, обнаружили голову статуи боспорского царя Фарнака - единственную в мире. Сенсационную находку сделали в Крыму российские археологи.