Археологи раскопали под Керчью голову боспорского царя Фарнака

Раскопки на участке начались более двадцати лет назад, но на долгое время были законсервированы.

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Сенсационную находку сделали в Крыму российские археологи. В античном городище Артезиан, недалеко от Керчи, они обнаружили голову статуи боспорского царя Фарнака - единственную в мире.

По ней можно судить о том, как выглядел правитель древнего причерноморского государства, который родился в 97-м году до нашей эры. Раскопки на участке, где нашли фрагмент мраморной статуи начались более двадцати лет назад, однако затем были надолго законсервированы. И только в прошлом году работы возобновились.

Городище является памятником федерального значения. Здесь находят самые ранние артефакты восточного Крыма. Сейчас археологи пытаются найти торс боспорского царя, который скорее всего так же хранится в земле.