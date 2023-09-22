ВКС России получили модернизированный самолет ДРЛО А-50У

Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождает большее количество целей и наводимых истребителей, чем старая модификация.

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ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Об этом сообщает Ростех.

«Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация», - говорится в сообщении.

В модифицированном самолете применена современная аппаратура - это позволило снизить вес и увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе.

Борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием. Там применены ЖК-мониторы большей размерности и разрешения - это повысило эффективность системы отображения радиолокационной обстановки. Кроме этого, модернизированный самолет имеет улучшенную эргономику, что снижает утомляемость экипажа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизация парка самолетов А-50 значительно повысит эффективность группировок войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.