Армия Шойгу заявил, что модернизация парка самолетов А-50 значительно повысит эффективность группировок войск Глава оборонного ведомства на совещании предложил рассмотреть реализацию Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева своих обязательств перед МО РФ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул важность своевременной модернизации парка самолетов А-50. Данные самолеты, работы над которыми ведутся в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в рамках госконтракта, применяются в ходе специальной военной операции. Модификация А-50 повысит эффективность решения поставленных перед группировками войск задач. «Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания 3 июля. Также Шойгу напомнил о ходе формирования органов управления Московского и Ленинградского военных округов. В настоящее время осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика