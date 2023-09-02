ВСУ выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке 2 сентября

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Донецк и Горловка подверглись массированному обстрелу со стороны Украины вечером 2 сентября.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об артударе ВСУ с применением снарядов так называемого натовского калибра 155 мм, в том числе и кассетных боеприпасов.

По оперативным данным, удары наносились с 17:45 до 19:05. Сначала была первая серия из 21 удара до Донецку, а затем обстрелу подверглась Горловка, по которой ВСУ выпустили 11 боеприпасов, в том числе кассетных.

Ранее сообщалось об обстреле Петровского района Донецка и попадании кассетного снаряда ВСУ в одну из квартир многоэтажного жилого дома.