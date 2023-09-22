В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Штурмовики Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по бронетехнике противника

07:01 22.09.2023
Экипажи выполнили пуски ракет парами с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике украинских националистов. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Су-25 в зоне спецоперации.

Штурмовики выполнили пуски ракет парами с малых высот. Сразу после этого «сушки» выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. В этот раз авиация разгромила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику боевиков.

«Выполнили взлет парами. До цели шли на предельно малых высотах, после чего нанесли удар по противнику неуправляемыми ракетами. По докладу ПАНов (передовые авиационные наводчики - прим. ред.) цели поражены, противник уничтожен», - рассказал летчик-штурмовик Су-25 с позывным «Лютый».

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили к повторному боевому вылету.

Ранее «Звезда» показывала, как армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета применил по противнику управляемую ракету.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:20 В стране и мире
Видео
Бойцы РВСН в рамках учений «нейтрализовали» превосходящую по численности ДРГ
05:07 В стране и мире
Видео
Лавров и Гутерриш обсудили Украину, США и реформу ООН
04:47 В стране и мире
Захарова: Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за Хиросиму
03:42 В стране и мире
Минэнерго России: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
01:59 В стране и мире
Системы ПВО Avenger и кассетные снаряды вошли в новый военный пакет для Киева
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.