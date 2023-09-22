Штурмовики Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по бронетехнике противника

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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике украинских националистов. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Су-25 в зоне спецоперации.

Штурмовики выполнили пуски ракет парами с малых высот. Сразу после этого «сушки» выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. В этот раз авиация разгромила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику боевиков.

«Выполнили взлет парами. До цели шли на предельно малых высотах, после чего нанесли удар по противнику неуправляемыми ракетами. По докладу ПАНов (передовые авиационные наводчики - прим. ред.) цели поражены, противник уничтожен», - рассказал летчик-штурмовик Су-25 с позывным «Лютый».

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили к повторному боевому вылету.

Ранее «Звезда» показывала, как армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета применил по противнику управляемую ракету.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.