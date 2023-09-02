Неизвестные вломились в квартиру и ранили мужчину на севере Москвы

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Полиция в Москве приступила к розыску подозреваемых в вооруженном налете на квартиру на севере столицы.

По информации 360, местом преступления стала квартира на бульваре Матроса Железняка. Неизвестные ворвались домой к молодому человеку в Коптево и ударили его ножом.

Полицию вызвал отец пострадавшего и заявил, что его сын ранен в результате вооруженного налета.



Ранее сообщалось, что разбойное нападение рассматривается как ключевая версия убийства лидера коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана.