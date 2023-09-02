Неизвестные вломились в квартиру и ранили мужчину на севере Москвы
Местом преступления стала квартира на бульваре Матроса Железняка.
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Полиция в Москве приступила к розыску подозреваемых в вооруженном налете на квартиру на севере столицы.
По информации 360, местом преступления стала квартира на бульваре Матроса Железняка. Неизвестные ворвались домой к молодому человеку в Коптево и ударили его ножом.
Полицию вызвал отец пострадавшего и заявил, что его сын ранен в результате вооруженного налета.
Ранее сообщалось, что разбойное нападение рассматривается как ключевая версия убийства лидера коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана.