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Глава Следственного комитета Приднестровья назвал приоритетную версию убийства Хоржана

Елизавета Егорова
18:25 18.07.2023
Глава СК ПМР Брынзарь сообщил, что следствие изучает круг общения погибшего Хоржана, чтобы определить возможных подозреваемых.
Глава Следственного комитета Приднестровья назвал приоритетную версию убийства Хоржана
© Фото: КПРФ, ВК
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Самой вероятной версией убийства лидера коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана стало убийство, сопряженное с разбойным нападением. Об этом заявил глава Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь.

«В приоритете версия - "убийство, сопряженное с разбойным нападением", но мы не возбуждали уголовное дело именно по этому квалифицирующему признаку, чтобы не рассматривать только эту версию событий», - заявил Брынзарь журналистам.

Глава СК ПМР добавил, что следствие изучает круг общения Хоржана, чтобы определить потенциальных подозреваемых.

Напомним, что тело убитого лидера компартии нашла его супруга 17 июля. Примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение об этом. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

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