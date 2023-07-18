В стране и мире Глава Следственного комитета Приднестровья назвал приоритетную версию убийства Хоржана Елизавета Егорова Глава СК ПМР Брынзарь сообщил, что следствие изучает круг общения погибшего Хоржана, чтобы определить возможных подозреваемых. © Фото: КПРФ, ВК Читайте нас на: Самой вероятной версией убийства лидера коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана стало убийство, сопряженное с разбойным нападением. Об этом заявил глава Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь. «В приоритете версия - "убийство, сопряженное с разбойным нападением", но мы не возбуждали уголовное дело именно по этому квалифицирующему признаку, чтобы не рассматривать только эту версию событий», - заявил Брынзарь журналистам. Глава СК ПМР добавил, что следствие изучает круг общения Хоржана, чтобы определить потенциальных подозреваемых. Напомним, что тело убитого лидера компартии нашла его супруга 17 июля. Примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение об этом. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика