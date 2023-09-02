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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

16:12 02.09.2023
Российские вооруженные силы пресекли попытку совершить террористическую атаку по территории РФ в 15:00 по московскому времени.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотный летающий аппарат самолетного типа.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, российские Вооруженные силы пресекли попытку киевского режим осуществить террористическую атаку по территории России в 15:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью около 12:45 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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