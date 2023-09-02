Армия Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью Российские вооруженные силы пресекли попытку совершить террористическую атаку по территории РФ в 15:00 по московскому времени. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотный летающий аппарат самолетного типа. Согласно сообщению российского оборонного ведомства, российские Вооруженные силы пресекли попытку киевского режим осуществить террористическую атаку по территории России в 15:00 по московскому времени. Ранее Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью около 12:45 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика