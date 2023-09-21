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Жителей пострадавшего дома в Балашихе сегодня начнут пускать в квартиры

Максим Крюков
09:14 21.09.2023
Жильцы пострадавшей от взрыва многоэтажки смогут забрать личные вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press
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Жителей дома в подмосковной Балашихе, где накануне произошел взрыв, сегодня начнут пускать в свои квартиры, чтобы они забрали свои личные вещи. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров, уточнив, что люди будут заходить в подъезд в сопровождении сотрудников полиции и спасателей.

«Сегодня, начиная с 9 утра, будет организован доступ совместно с сотрудниками полиции и МЧС жителей к уцелевшим квартирам для того, чтобы они могли забрать личные вещи, документы», - сказал он.

Юров добавил, что далее будет приниматься решение о возможности размещения людей в уцелевших подъездах жилой многоэтажки.

Сегодня в МЧС сообщили, что спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов в девятиэтажке. По данным ведомства, всего пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли. Кроме того, 8 человек были госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.

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