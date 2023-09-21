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Правнучке ветерана СВР Короткова вручили медаль «80 лет Победы в Курской битве»

Максим Крюков
08:48 21.09.2023
Ветеран Великой Отечественной войны и Службы внешней разведки Виталий Коротков скончался год назад, ему было 94 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве почтили память ветерана Великой Отечественной войны, Службы внешней разведки (СВР) Виталия Короткова. Его семье передали памятную медаль «80 лет Победы в Курской битве» от губернатора региона. В церемонии принял участие руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.

«В этой битве принимал участие наш коллега, старший товарищ, Виталий Викторович Коротков, которого мы очень любили и продолжаем любить и ценить его как потрясающе мудрого человека, великолепного профессионала, разведчика, как настоящего мужчину, патриота нашей страны», - заявил руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.

Виталий Викторович Коротков подростком дважды бежал на фронт. И оба раза его возвращали домой. Его отец - офицер - пообещал сыну, что если у того в аттестате за восьмилетку будут только хорошие отметки, определит его в войска. Так Виталий, которому еще не было 18-ти, попал в автобронетанковую мастерскую, которая позже оказалась на Курской дуге. Прямо под обстрелами он чинил подбитую советскую технику.

© ТРК «Звезда»

После победы под Курском вместе со своей дивизией двинулся дальше. Оставил подпись на разгромленном Рейхстаге. А окончив Московский юридический институт, служил во внешней разведке, где блестяще себя зарекомендовал. Находился в длительных командировках в Австрии и Германии.

«Спасибо администрации Курской области. Отдельное спасибо всем сотрудникам пресс-бюро, я думаю, дедушка был бы очень горд получить такую награду», - сказала правнучка Виталия Короткова Анастасия.

Виталий Коротков умер в ночь на 11 сентября 2022 года в возрасте 94 лет. Об этом сообщил Сергей Иванов, не уточнив причины смерти.

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