В Москве скончался ветеран СВР Виталий Коротков

Советский разведчик умер в ночь на 11 сентября на 95-м году жизни.

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Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков скончался в Москве на 95-м году жизни. Об этом руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов сообщил РИА Новости.

«Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова», - сказал он.

Причины смерти не уточняются.

Коротков родился 20 декабря 1927 года в городе Полтаве в семье военнослужащего. В годы Великой Отечественной войны воевал в танковых войсках на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, во времена советско-японской войны был заместителем командира танковой роты в войсках 2-го Дальневосточного фронта. После окончания боевых действий служил в Центральной группе войск в Австрии в разведывательном батальоне 13-й гвардейской механизированной дивизии.

С 1947-го по 1951-й годы Коротков учился в Московском юридическом институте, после окончания был направлен на работу во внешнюю разведку. Во время службы четыре раза находился в длительных заграничных командировках в Австрии и Германии, работал с ценной агентурой, в числе которых был один из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фельфе, передававший важную информацию о планах Запада в отношении Советского Союза.

С 1980-го Коротков работал в центральном аппарате СВР на руководящих постах, в 1991 году вышел в отставку. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знаком Почета», многими медалями, в том числе иностранных государств, нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».