В форту «Кроншлот» впервые за 319 лет подсветили Николаевскую батарею и маяки

Руководитель проекта «Остров Фортов» Ксения Шойгу рассказала, что всего по периметру форта «Кроншлот» установили более 500 световых точек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ksenia_shoigu, Telegram

В форту «Кроншлот» близ Кронштадта впервые за 319 лет подсветили архитектурные объекты - Николаевскую батарею и маяки.

Этому предшествовала тщательная работа специалистов. Сначала разработали световые схемы, которые максимально выгодно подчеркнут красоту строений. А сейчас провели первые тесты - выбирали нужную яркость и наиболее выгодное направление света, чтобы строения «заиграли».

Как рассказала руководитель проекта «Остров Фортов» Ксения Шойгу, всего по периметру «Кроншлота» установили более 500 световых точек. Параллельно зданиям возвращают исторический облик.

«Остров Фортов» - новый культурный кластер Кронштадта. Он включает в себя музейно-исторический парк, Музей военно-морской славы и другие исторические, культурные и туристические объекты.

Ранее «Звезда» рассказала, чем привлекает гостей Музей военно-морской славы в Кронштадте. Первые залы рассказывают о морской флотилии - парусном флоте: от штурвалов до самих парусов. Два этажа с ретроспективой - какие вызовы в истории России пришлось принимать военно-морскому флоту, начиная с Древней Руси и заканчивая первой половиной XXI века.