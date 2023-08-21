SW: беженцев с Украины возмутил отказ ирландских властей кормить их бесплатно

Они считают, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.

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Размещенные в одном из отелей Ирландии украинцы взбунтовались из-за отказа властей кормить из бесплатно. Ранее правительство страны объявило, что беженцы, проживающие в гостиницах и других служебных помещениях, должны будут ежедневно платить 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка. При этом готовить пищу в номерах запрещено.

«Такое решение встретило отпор со стороны проживающих в отеле недалеко от Каслбара», - говорится в статье Sunday World.

Беженцы считают, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости. Новое требование они расценили как дискриминацию, так как жителей других национальностей не обязывают платить за питание.

Напомним, в начале августа стало известно, что около 100 тысяч украинцев должны покинуть Великобританию по истечении срока виз в 2025 году. Об этом сообщил член британского парламента Роберт Бакленд.

Он предложил рассмотреть вопрос о присвоении беженцам «более постоянного статуса» для обеспечения большей определенности для них. Всего с начала конфликта в Соединенное Королевство приехали 182 тысячи украинцев.

Ранее в Швейцарии украинским беженцам предложили продавать свои автомобили, если их стоимость превышает пособие, которое полагается семье. Власти некоторых кантонов уже начали выдавать иммигрантам подобные предписания.