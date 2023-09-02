МО РФ сообщило от уничтожении над Белгородской областью украинского БПЛА

Перехват БПЛА самолетного типа произошел 2 сентября около 12:45 по московскому времени.

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Министерство обороны России сообщило о том, что 2 сентября около 12:45 по московскому времени киевский режим в очередной раз применил беспилотник для попытки совершения теракта на территории РФ. На этот раз использоваться БПЛА самолетного типа.

Аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. О пострадавших не сообщается.

Ранее, утром 2 сентября, над Белгородской областью были перехвачены два украинских беспилотника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов