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Расчет «Тор-М2» показал, как «ловит» беспилотники боевиков в зоне спецоперации

Павел Кольцов
07:55 21.09.2023
На Угледарском направлении БПЛА противника - основные цели для ЗРК. Однако на счету забайкальских зенитчиков есть и уничтоженные крылатые ракеты Storm Shadow.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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По пересеченной местности - словно по асфальту - проходимость ЗРК «Тор-М2» впечатляет. Комплекс фактически всегда находится в боевом положении. Наносить поражение воздушным целям «Тор» способен как с позиций, так и на ходу. Станция обнаружения целей сканирует небо на 360 градусов и на расстоянии больше 30 километров.

В небе обнаружен беспилотник противника. Расход - одна ракета, цель уничтожена. На Угледарском направлении вражеские БПЛА сейчас - основные цели. На счету забайкальских зенитчиков здесь есть и уничтоженные крылатые ракеты Storm Shadow.

«У них есть болванки так называемые, они летят достаточно высоко, а реальная ракета летит близко к земле, огибая рельеф местности. Мы, исходя из опыта, приняли это на вооружение и отражаем такие цели», - поделился начальник расчета с позывным «Булава».

Комплекс способен обстреливает сразу 4 воздушных цели. Определяет и захватывает наиболее опасные в автоматическом или ручном режиме.

«Реакция лучше стала, в мониторе много целей и стараешься быстро их отслеживать, наблюдать. Одна исчезает, появляется другая, ты переключился, она исчезает, и вот за каждой надо наблюдать», - рассказал оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным «Сибирь».

Комплекс способен защищать от атак с воздуха как командные пункты, так и сухопутные подразделения. Один «Тор» способен, например, прикрыть мотострелковую роту. А на днях забайкальские зенитчики защитили самих себя. Комплекс был атакован дроном-камикадзе.

«Цель летела прямо на нас. Мы захватили, сопроводили и поразили. На дальности трех километров, на высоте трехсот метров. С одной ракеты», - заявил оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным «Сибирь».

Зенитный ракетный комплекс для украинских боевиков - одна из приоритетных целей. Независимо от того, приходилось стрелять или нет, боевые машины минимум каждый час меняют позиции.

«Когда понимаем, что по нам огонь, меняем позицию и продолжаем боевое дежурство. То, что будет распутица - машина везде проедет на любую позицию», - сказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным «Каток».

Комплекс малой дальности встроен в эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая в целом надежно защищает от любой угрозы.

Ранее расчет ЗРК «Оса-АКМ» показал, как поражает беспилотники противника на Южно-Донецком направлении. На счету батареи комплексов «Оса» морской пехоты Тихоокеанского флота несколько сотен БПЛА, два штурмовика Су-25, один вертолет и один истребитель Су-27 украинских боевиков.

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