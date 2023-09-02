Актриса Веселкина рассказала, что коллеги делали постановки ко Дню рождения болеющего Янина

Татьяна Веселкина была знакома с Алексеем Яниным с его детства.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dariya Sidorina, Russian Look, Globallookpress

Актриса Татьяна Веселкина в беседе со «Звездой» рассказала, каким человеком был ушедший из жизни Алексей Янин. По ее словам, они были знакомы с его детства, поскольку оказались в одном детском коллективе.

«Леша такой фееричный, такой открытый, добрый мальчишка рос, что, когда он вдруг изъявил желание пойти в театральный, у меня это кроме понимания и радости , что такие люди идут в наше дело, не вызывало», - вспоминает актриса.

Она поделилась, что после окончания Щепкинского училища Алексей Янин пришел работать в театр Российского академического молодежного театра.

«Лешка среди них - яркий, открытый, добрый», - рассказала Веселкина.

Актриса также вспомнила, что ее потрясла новость о болезни Алексея Янина. Она поделилась, что все эти годы с компанией его знакомых делали актеру постановки на День рождения в поддержку того, чтобы он преодолел болезнь.

Ранее актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Артист боролся с последствиями тяжелого инсульта на протяжении восьми лет.