Актриса Веселкина рассказала, что коллеги делали постановки ко Дню рождения болеющего Янина
Актриса Татьяна Веселкина в беседе со «Звездой» рассказала, каким человеком был ушедший из жизни Алексей Янин. По ее словам, они были знакомы с его детства, поскольку оказались в одном детском коллективе.
«Леша такой фееричный, такой открытый, добрый мальчишка рос, что, когда он вдруг изъявил желание пойти в театральный, у меня это кроме понимания и радости , что такие люди идут в наше дело, не вызывало», - вспоминает актриса.
Она поделилась, что после окончания Щепкинского училища Алексей Янин пришел работать в театр Российского академического молодежного театра.
«Лешка среди них - яркий, открытый, добрый», - рассказала Веселкина.
Актриса также вспомнила, что ее потрясла новость о болезни Алексея Янина. Она поделилась, что все эти годы с компанией его знакомых делали актеру постановки на День рождения в поддержку того, чтобы он преодолел болезнь.
Ранее актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Артист боролся с последствиями тяжелого инсульта на протяжении восьми лет.