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Бологовская ракетная дивизия в этом году завершит переоснащение на новые ракетные комплексы

11:39 19.05.2023
Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений, добавил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Бологовская ракетная дивизия в этом году завершит переоснащение на новые ракетные комплексы
© Фото: Минобороны России
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Бологовская ракетная дивизия в этом году завершит переоснащение на новые ракетные комплексы. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев на заседании военного совета РВСН, где подводились итоги зимнего периода обучения.

«Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года», - подчеркнул он.

Каракаев добавил, что также перевооружаются на новую технику Козельская, Ясненская и Ужурская ракетные дивизии. Командующий РВСН отметил, что всего за первое полугодие в РВСН провели более 200 мероприятий тактической подготовки.

Ранее сообщалось, что перевооружение Бологовской дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» ведется с 2016 года.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам. Стартовый вес ракеты - 50 тонн.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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