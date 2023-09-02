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Суд в США вынес самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия

Дарина Криц
01:54 02.09.2023
Сторона обвинения просила для Нордина 27 лет лишения свободы, суд назначил 18-летний срок.
Суд в США вынес самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия
© Фото: ТРК «Звезда»
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Американский суд постановил заключить члена ультраправой группировки Proud Boys Итана Нордина в тюрьму на 18-летний срок по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщила прокуратура округа Колумбия.

Сторона обвинения требовала для обвиняемого 27 лет тюремного заключения. По информации РИА Новости, 32-летний Итан Нордин получил по данному делу самое суровое наказание.

В конце августа суд приговорил к 17 годам тюрьмы другого члена Proud Boys Джозефа Биггса за участие в штурме Капитолия. Он признал свою ошибку, отметив, что не является террористом.

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