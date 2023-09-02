Суд в США вынес самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия

Сторона обвинения просила для Нордина 27 лет лишения свободы, суд назначил 18-летний срок.

© Фото: ТРК «Звезда»

Американский суд постановил заключить члена ультраправой группировки Proud Boys Итана Нордина в тюрьму на 18-летний срок по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщила прокуратура округа Колумбия.

Сторона обвинения требовала для обвиняемого 27 лет тюремного заключения. По информации РИА Новости, 32-летний Итан Нордин получил по данному делу самое суровое наказание.

В конце августа суд приговорил к 17 годам тюрьмы другого члена Proud Boys Джозефа Биггса за участие в штурме Капитолия. Он признал свою ошибку, отметив, что не является террористом.